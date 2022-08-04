Гари Невилл: «Арсенал» попадёт в топ-4 по итогам сезона

Знаменитый в прошлом футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился ожиданиями от выступления «Арсенала» в новом сезоне.



«Честно говоря, думается, что это совершенно обоснованно, доказательство буквально смотрит нам в глаза – «Арсенал» должен был завершить чемпионат в топ-4 в прошлом сезоне. Но то, что сотворил «Тоттенхэм» в том матче на своём стадионе (за три тура до конца сезона «Арсенал» опережал «Тоттенхэм» в таблице на пять очков, но проиграл очный матч со счётом 0:3. — Прим. «Чемпионата»), показало слабость прошлогодних «гуннеров», их наивность и уязвимость.



Я могу ошибаться, но мне кажется, что из-за проблем «Челси» и «Манчестер Юнайтед» «Арсенал» всё же пробьётся в топ-4», – приводит слова Невилла Football.London со ссылкой на YouTube-канал Overlap.

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