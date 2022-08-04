Кандидаты в премьер-министры Великобритании ответили на письмо женской сборной Англии

Кандидаты в премьер-министры Великобритании Риши Сунак и Лиз Трасс отреагировали на обращение футболисток женской сборной Англии. Девушки попросили увеличить количество уроков футбола для девочек в школах после своей победы на чемпионате Европы. Футболистки хотят, чтобы «каждая школьница в стране имела такой же доступ к футболу, как и мальчики».



Письмо поддержали известные английские футболисты, включая Рио Фердинанда, Джордана Хендерсона и Джесси Лингарда. Однако Министерство образования страны отказалось предоставить девочкам равный доступ к футболу, настаивая на том, что «школы должны решать» то, какие виды спорта они преподают.

В своём ответе Сунак пообещал «ужесточить ответственность» за уроки физкультуры в школах, но не взял на себя обязательство предоставить равный доступ к спорту для девочек и мальчиков.

В предвыборном штабе Tрасс заявили, что Лиз Трасс надеется поддержать эту идею и «хочет организовать равный доступ ко всем видам спорта для мальчиков и девочек», но также воздержалась от обещания конкретных действий. Также представители добавили: «Лиз Трасс стремится выяснить, что мешает школам проводить рекомендуемые минимум два часа физкультуры в неделю».

Пользователи соцсетей раскритиковали слова Трасс и Сунак, назвав их заявления «пустыми обещаниями».

Английские футболистки празднуют победу на Евро с болельщиками. Видеоролик: