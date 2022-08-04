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«В русской душе такого почти нет». Акинфеев рассказал, чем отличаются игроки из Европы

«В русской душе такого почти нет». Акинфеев рассказал, чем отличаются игроки из Европы
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, чем европейские футболисты отличаются от русских. По его словам, иностранцы «прихорашиваются и делают себе причёски» перед каждым матчем, а русским футболистам это практически не присуще.

«Прихорашиваются ли футболисты перед игрой? Что касается меня — ничего такого не делаю. Максимум волосы поправишь, потому что путаются, когда снимаешь разминочную форму. Но некоторые футболисты — как, например, исландцы, которые у нас были — они прямо с гелем, с воском делают себе причёски, чтобы красивыми выйти на поле. Думаю, если взять европейский подход футбольных людей, то там фактически все делают себе причёски, прихорашиваются. Это я заметил. Но в русской душе такого практически нет», — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.

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