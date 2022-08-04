Анри станет акционером клуба из Серии Б, за который играет Фабрегас

Знаменитый в прошлом футболист «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри в ближайшее время приобретёт акции футбольного клуба «Комо», выступающего в итальянской Серии Б. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своей странице в «Твиттере».



На прошлой неделе контракт с «Комо» подписал знаменитый футболист Сеск Фабрегас. По данным итальянских СМИ, он также приобрёл акции клуба.



В 2019 году, после проблем с финансированием, «Комо» вернулся в профессиональный футбол. Тогда клуб приобрела компания Djarum Group, которой владеют миллиардеры Майкл и Роберт Хартоно. Генеральным директором «Комо» был назначен знаменитый в прошлом футболист «Челси» Деннис Уайз.



В сезоне-2021/2022 «Комо» занял 13-е место в Серии Б.

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