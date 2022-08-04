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«Калуга» выпустила необычную игровую форму из переработанного пластика. Фото

«Калуга» выпустила необычную игровую форму из переработанного пластика. Фото
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Футбольный клуб «Калуга» запустил экологический проект под названием «Пятый элемент». Суть проекта заключается в выпуске четырёх игровых комплектов формы из переработанного пластика. Каждый комплект экипировки посвящён одной из природных стихий — огонь, вода, воздух, земля.

Производственный процесс выглядит примерно так: переработанный пластик компонуют в нить, из которой делают ткань. Готовая ткань на 93% состоит из переработанного пластика, на вид и на ощупь она схожа с обычным полиэстером.

«Идея пришла достаточно быстро. Так как основные цвета клуба — синий и белый, то сразу же возникла аналогия с водой и воздухом, а затем появилась идея добавить ещё две стихии — огонь и землю. Первоначальное название проекта было «Земля. Огонь. Вода. Воздух», но впоследствии было принято решение остановиться на «Пятом элементе», чтобы подчеркнуть особенность проекта.

Мы решили связать идею четырёх стихий с выпуском четырёх комплектов формы в разном уникальном дизайне. Каждый рисунок на футболке — это символ стихии.

Первоначально «Калуга» планирует продать 200 футболок из переработанного пластика. Человеку важно дать понять, что пластик может не гнить в земле сотнями лет, а быть переработанным в нечто полезное. Таким образом, через футбол мы хотим привлечь внимание к этой проблеме», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Калуги».

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