Защитник «Крыльев» Горшков не считает «Динамо» комфортным соперником

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Динамо», а также сравнил начало прошлого и нынешнего сезона для самарской команды.

«Прошлый сезон был дебютным для многих игроков: не понимали, какие скорости, какие единоборства в Российской Премьер-Лиге. В этом году уже адаптировались. Четыре очка в трёх турах — неплохой результат, но хотелось бы минимум шесть.



Что пошло не так в матче с «Торпедо» (1:1)? Мы пропустили первыми. План был в том, что если бы мы забили первыми, то игра бы складывалась по-другому, было бы много моментов. «Торпедо» забило первым и играло по счёту, было тяжело взламывать оборону.



«Динамо» — комфортный соперник, учитывая матчи прошлого сезона (1:0, 5:2)? Нет, так сказать нельзя. Игра будет тяжёлой. Уверен, что «Динамо» нас также хочет обыграть.



С чем связано то, что в первых турах всегда пропускаем первыми? Каждая игра — отдельная история. Где-то стандарты, где-то — хорошие действия соперника. Но при этом у нас были моменты перед голами соперников. Забей мы первыми, никто бы не говорил об этом. Мы уже играем на максимуме. Думаю, команда в оптимальной форме, — рассказал Горшков в видео, опубликованном в YouTube-канале «Крыльев Советов».