Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» предложила «Челси» трёх игроков основного состава

«Барселона» предложила «Челси» трёх игроков основного состава
Комментарии

«Барселона» предложила «Челси» трёх игроков основного состава – 33-летнего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, 28-летнего нападающего Мемфиса Депая и 25-летнего полузащитника Френки де Йонга, сообщает Evening Standard.

По сведениям источника, в «Челси» пока не дали ответ, намерен ли клуб приобрести хоть одного из предложенных футболистов. Сообщается, что у «Барселоны» и «Челси» сложились хорошие трансферные отношения – большую роль в этом сыграл новый владелец лондонского клуба Тодд Боули.

Ранее британским СМИ стало известно, что Обамеянг положительно смотрит на переход в «Челси» из-за того, что хочет воссоединиться с тренером синих Томасом Тухелем – они работали вместе в дортмундской «Боруссии».

Самые результативные клубы в АПЛ. Видеоролик:

Новость по теме
«Челси» объявил о подписании 18-летнего Чуквуэмеки из «Астон Виллы» на шесть лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022