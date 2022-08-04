«Барселона» предложила «Челси» трёх игроков основного состава – 33-летнего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, 28-летнего нападающего Мемфиса Депая и 25-летнего полузащитника Френки де Йонга, сообщает Evening Standard.



По сведениям источника, в «Челси» пока не дали ответ, намерен ли клуб приобрести хоть одного из предложенных футболистов. Сообщается, что у «Барселоны» и «Челси» сложились хорошие трансферные отношения – большую роль в этом сыграл новый владелец лондонского клуба Тодд Боули.



Ранее британским СМИ стало известно, что Обамеянг положительно смотрит на переход в «Челси» из-за того, что хочет воссоединиться с тренером синих Томасом Тухелем – они работали вместе в дортмундской «Боруссии».

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