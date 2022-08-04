Экс-директор «Чертаново» Ларин объяснил, почему решил играть за «БроукБойз»
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Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему решил присоединиться к медийной команде «БроукБойз». По словам функционера, он лично просил создателей проекта взять его в команду.
«Я сам напросился. Мне очень хотелось поиграть в футбол, пять лет не играл на большом поле. Понятно, что я ничего показать не смог. Наверное, только народ посмешил. Мне очень хотелось. Дима Егоров и Райзен пошли мне навстречу.
Думаю, что это разовая акция: в каких-то шоу-матчах я буду играть. В турнирах, конечно, нет. Есть ребята — пусть они играют. У нас очень сильная команда: медийные личности и бывшие профики», — сказал Николай Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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