Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-директор «Чертаново» Ларин объяснил, почему решил играть за «БроукБойз»

Экс-директор «Чертаново» Ларин объяснил, почему решил играть за «БроукБойз»
Комментарии

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин объяснил, почему решил присоединиться к медийной команде «БроукБойз». По словам функционера, он лично просил создателей проекта взять его в команду.

«Я сам напросился. Мне очень хотелось поиграть в футбол, пять лет не играл на большом поле. Понятно, что я ничего показать не смог. Наверное, только народ посмешил. Мне очень хотелось. Дима Егоров и Райзен пошли мне навстречу.

Думаю, что это разовая акция: в каких-то шоу-матчах я буду играть. В турнирах, конечно, нет. Есть ребята — пусть они играют. У нас очень сильная команда: медийные личности и бывшие профики», — сказал Николай Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Уникальный для России футбольный проект разваливается. Что происходит в «Чертаново» Уникальный для России футбольный проект разваливается. Что происходит в «Чертаново»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022