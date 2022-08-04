«Уфа» объявила о подписании бывшего вратаря датского «Вайле»

Бывший вратарь датского «Вайле» Алексей Чернов подписал долгосрочный контракт с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в телеграм-канале.

24-летний Чернов — воспитанник «Калуги». Впервые в башкирском клубе вратарь оказался в 2017 году и выступал за него до лета 2021 года. За четыре сезона Чернов в шести матчах за первую команду «Уфы» пропустил 10 мячей и дважды сыграл «на ноль». Прошлым летом вратарь перешёл в датский «Вайле», но не провёл за команду ни одного матча. В феврале 2022-го Чернов расторг контракт с клубом и вернулся в «Калугу».

Напомним, сегодня, 4 августа, «Уфа» объявила о расторжении контракта с вратарём Алексеем Кузнецовым, который в 2013 году стал чемпионом Европы U17 в составе сборной России.

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