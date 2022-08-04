«Уфа» объявила о подписании бывшего вратаря датского «Вайле»

Бывший вратарь датского «Вайле» Алексей Чернов подписал долгосрочный контракт с «Уфой». Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в телеграм-канале.
24-летний Чернов — воспитанник «Калуги». Впервые в башкирском клубе вратарь оказался в 2017 году и выступал за него до лета 2021 года. За четыре сезона Чернов в шести матчах за первую команду «Уфы» пропустил 10 мячей и дважды сыграл «на ноль». Прошлым летом вратарь перешёл в датский «Вайле», но не провёл за команду ни одного матча. В феврале 2022-го Чернов расторг контракт с клубом и вернулся в «Калугу».
Напомним, сегодня, 4 августа, «Уфа» объявила о расторжении контракта с вратарём Алексеем Кузнецовым, который в 2013 году стал чемпионом Европы U17 в составе сборной России.
Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видеоролик:
- 4 августа 2022
-
13:53
-
13:46
-
13:40
-
13:19
-
13:18
-
13:11
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:25
-
12:13
-
12:11
-
12:08
-
11:51
-
11:49
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:17
-
11:09
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:47
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:48