Кокорин покинул спорткомплекс на «Порше», он тренируется отдельно от игроков «Фиорентины»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин и вратарь команды Бартломей Дронговский отдельно от команды тренируются в спортивном центре имени Давиде Астори. Об этом сообщает FirenzeViola.it. По сведениям источника, 31-летний россиянин параллельно ожидает решения по его контракту с командой. Сообщалось, что он может быть не включён в заявку на сезон, а соглашение с ним (до 2024 года) может быть расторгнуто.

Кокорин выезжает из спорткомплекса «Фиорентины» на «Порше». Видеоролик:

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака». В 11 матчах за итальянскую команду нападающий не отметился результативными действиями и заработал две жёлтые карточки. Контракт игрока с клубом действует ещё два сезона.