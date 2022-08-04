Игорь Акинфеев составил собирательный образ идеального вратаря
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил собирательный образ идеального голкипера. При этом футболист не включил в него ни одного своего качества, назвав себя «старым».
«Идеальный голкипер? Рост – Куртуа, игра ногами и выбор позиции – Нойер, пластика – Менди. Я считаю, что это достойная тройка вратарей, которая входит в мою «лепнину». От себя бы ничего не добавил – я уже старый, всё», — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.
Напомним, Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее Игорь завершил карьеру в сборной России.
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