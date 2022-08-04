Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев составил собирательный образ идеального вратаря

Игорь Акинфеев составил собирательный образ идеального вратаря
Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев составил собирательный образ идеального голкипера. При этом футболист не включил в него ни одного своего качества, назвав себя «старым».

«Идеальный голкипер? Рост – Куртуа, игра ногами и выбор позиции – Нойер, пластика – Менди. Я считаю, что это достойная тройка вратарей, которая входит в мою «лепнину». От себя бы ничего не добавил – я уже старый, всё», — приводит слова Акинфеева официальный сайт РФС.

Напомним, Акинфеев выступает за основную команду ЦСКА с 2002 года. В нынешнем сезоне 36-летний голкипер принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги, в двух из которых оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее Игорь завершил карьеру в сборной России.

Новость по теме
«В русской душе такого почти нет». Акинфеев рассказал, чем отличаются игроки из Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022