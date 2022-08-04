«Факел» объявил о продлении контракта с воспитанником «Краснодара» Черовым
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Защитник «Факела» Василий Черов подписал новый контракт с воронежской командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Предыдущее соглашение с 26-летним футболистом истекало летом 2023 года.
Черов — воспитанник «Краснодара», но за первую команду «быков» не провёл ни матча. Также Василий выступал за «Химки», «Афипс», «Дружбу», «Черноморец» и «Кубань», из которой в конце 2020-го перешёл в «Факел». В составе воронежского клуба Черов в 51 матче забил два гола и отдал пять результативных передач.
«Факел» вернулся в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) спустя 21 год. В трёх стартовых турах подопечные Олега Василенко набрали два очка.
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