Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кончай дурить!» Ловчев ответил Губерниеву на идею сделать Салихову президентом «Спартака»

«Кончай дурить!» Ловчев ответил Губерниеву на идею сделать Салихову президентом «Спартака»
Комментарии

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на предложение спортивного журналиста Дмитрия Губерниева сделать президентом московского клуба Зарему Салихову – супругу владельца красно-белых Леонида Федуна. Ранее Губерниев в положительном ключе высказался о Салиховой, сравнив её с известными женщинами-политикамиАнгелой Меркель и Маргарет Тэтчер.

«Кончай дурить! Давайте с Заремой дальше убивайте «Спартак»! Честно говоря, всё, что они с Федуном сделали — они просто изничтожили «Спартак»! Я не знаю такой спартаковской фигуры, как Зарема.

Да, мне нравится, как играет «Спартак» сейчас. Но 18 лет выкинуть надо?! И если завтра начнётся опять что-то такое, мы опять будем говорить «ну, зато три игры сыграли здорово», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит с себя полномочия президента «Спартака». Вместо него руководителем клуба может быть назначен экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.

Уход Федуна из «Спартака» — эпохальное событие. Такое невозможно осознать Уход Федуна из «Спартака» — эпохальное событие. Такое невозможно осознать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022