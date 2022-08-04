«Кончай дурить!» Ловчев ответил Губерниеву на идею сделать Салихову президентом «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на предложение спортивного журналиста Дмитрия Губерниева сделать президентом московского клуба Зарему Салихову – супругу владельца красно-белых Леонида Федуна. Ранее Губерниев в положительном ключе высказался о Салиховой, сравнив её с известными женщинами-политиками – Ангелой Меркель и Маргарет Тэтчер.
«Кончай дурить! Давайте с Заремой дальше убивайте «Спартак»! Честно говоря, всё, что они с Федуном сделали — они просто изничтожили «Спартак»! Я не знаю такой спартаковской фигуры, как Зарема.
Да, мне нравится, как играет «Спартак» сейчас. Но 18 лет выкинуть надо?! И если завтра начнётся опять что-то такое, мы опять будем говорить «ну, зато три игры сыграли здорово», — сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Леонид Федун сложит с себя полномочия президента «Спартака». Вместо него руководителем клуба может быть назначен экс-глава Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц.
- 4 августа 2022
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