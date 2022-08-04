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«Рубин» объявил о возвращении Костюкова в общую группу, он не играл с ноября 2021-го

«Рубин» объявил о возвращении Костюкова в общую группу, он не играл с ноября 2021-го
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Полузащитник казанского «Рубина» Михаил Костюков вернулся в общую группу на тренировках команды. 30-летний футболист участвует в упражнениях, которые не несут большого количества контактов. Об этом сообщает пресс-служба «Рубина» в телеграм-канале.

30-летний Костюков перешёл в казанскую команду в феврале 2021 года. В 23 матчах на его счету два гола и три результативные передачи. В ноябре 2021-го он получил перелом лодыжки со смещением и с тех пор не выходил на поле. Соглашение между сторонами истекает в декабре 2024 года.

В трёх стартовых турах Первой лиги подопечные Леонида Слуцкого набрали четыре очка и занимают в турнирной таблице восьмое место. В следующем туре «Рубин» сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Драка Макарова и Чуперки в матче «Динамо» — «Рубин». Видеоролик:

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