Данни — о Дзюбе: невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба

Бывший нападающий «Зенита» Мигел Данни высказался о будущем экс-форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы, который покинул клуб по окончании минувшего сезона.

«Не знаю, почему Дзюба до сих пор без команды. Для меня это удивительно. Артём — отличный футболист, легенда «Зенита». Уверен, он обязательно найдёт себе команду в ближайшее время. Это невозможно, чтобы такой игрок остался без клуба», — приводит слова Данни «РБ Спорт».

33-летний Дзюба находится без клуба после истечения контракта с «Зенитом», за который Артём выступал с 2015 по 2022 год. В составе команды нападающий забил 108 голов и отдал 70 результативных передач в 249 матчах, а также выиграл 10 трофеев. На счету Дзюбы также 55 матчей за сборную России (30+16).