«Я в тебя верю». Вратарь «Байера» Андрей Лунёв обратился к новичку «Уфы»

Вратарь леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв обратился к голкиперу Алексею Чернову, который сегодня, 4 августа, вернулся в «Уфу».

«Лёха, я знаю, что у тебя всё получится. Я в тебя верю и помню», — рассказал Лунёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Уфы».

30-летний Лунёв был игроком башкирского клуба с лета 2015 по декабрь 2016 года. В 11 матчах за команду он пропустил восемь мячей и шесть раз сыграл на ноль. Позднее вратарь перешёл в «Зенит», а летом 2021-го, став свободным агентом, перешёл в состав «Байера».

24-летний Чернов — воспитанник «Калуги». Впервые вратарь оказался в башкирском клубе в 2017 году и выступал за него до лета 2021 года. За четыре сезона в шести матчах за первую команду «Уфы» Чернов пропустил 10 мячей и дважды сыграл на ноль.

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