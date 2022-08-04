The Athletic: «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с агентом 19-летнего форварда Шешко

Журналист The Athletic Лори Уитуэлл рассказал, что «Манчестер Юнайтед» проводил переговоры с агентом форварда «Ред Булл Зальцбург» Беньямина Шешко.

«МЮ» в поисках нападающего, поэтому директор Джон Мерто встречался с агентом форварда «Ред Булл Зальцбург» Беньямина Шешко на прошлой неделе. «Манчестер Юнайтед» столкнётся с конкуренцией в лице «Челси» и «Ливерпуля», у которых хорошие отношения с «Зальцбургом».

«Юнайтед» мог подписать Шешко в 2019-м, однако тогда клуб отказался платить за него € 3 млн, посчитав эту цену завышенной. В Австрии считают, что Шешко может стать даже лучше Эрлинга Холанда, поэтому клуб не спешит его продавать», — сказал Уитуэлл.

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