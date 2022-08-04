Лихачёв отреагировал на информацию о возможном назначении тренером медийной команды РФС

Тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв отреагировал на информацию о том, что он может возглавить медийную команду Российского футбольного союза (РФС).
«На сегодняшний день всё находится в стадии согласования и проработок. Пока не готов ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию. Наверное, через несколько дней будет более конкретная информация.
Слежу ли я за медийным футболом? По мере возможности слежу за происходящим — из того, что попадает в поле зрения. Но не могу сказать, что слежу сверхвнимательно», — сказал Лихачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале сообщил, что Лихачёв — главный кандидат на пост тренера медийной команды РФС.
Под руководством Михаила Лихачёва сборная России по пляжному футболу трижды становилась чемпионом мира (2011, 2013, 2021) и пять раз — победителем Евролиги.
- 4 августа 2022
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