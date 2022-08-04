Британский футбольный агент рассказал, как пытался увезти Дмитрия Баринова в АПЛ

Английский футбольный агент Энди Форд рассказал, как минувшей зимой он пытался увезти полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в один из клубов АПЛ. Агент отметил, что речь шла о клубах из середины и нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии. По мнению Форда, Баринов сможет добиться успеха в Европе «когда отношение к россиянам улучшится».

«Правда ли я пытался увезти Дмитрия Баринова в Англию? Да, я представлял Дмитрия Баринова в Англии по авторизации его агента Павла Банатина через контакт спортивного юриста Юрия Зайцева в январе и вел диалог с несколькими клубами Премьер-лиги.

По нашим договоренностям это были в основном клубы из середины таблицы и ниже. Таких клубов, как «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси» не было.

Естественно, вести переговоры с клубами АПЛ стало сложно из-за событий на Украине и последующих санкций Великобритании против России. Плюс один из клубов всё равно вылетел из Премьер-лиги, поэтому в этом сезоне он не был бы подходящим вариантом для Баринова.

Когда отношение к россиянам в Европе улучшится, я уверен, что Дмитрий способен добиться больших успехов в европейских лигах – в Англии, Германии или Италии. Я по-прежнему счастлив работать с ним и его окружением, чтобы помочь ему добиться того, чего он заслуживает», — приводит слова Форда Eurostavka.

Напомним, Баринов является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.