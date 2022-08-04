Валерий Карпин: не хватало ещё про Медиалигу разговаривать. Про Мостового тем более

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на новость о том, что экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой стал главным тренером медийного футбольного клуба «АMC Fights Nights».



«Мостовой стал тренером? Я при чём здесь? Мне ещё про Медиалигу не хватало разговаривать. Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового? Про Мостового тем более. У меня абсолютно никакого мнения нет на этот счёт», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игрока он выступал за «Красную пресню», московский «Спартак», «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».