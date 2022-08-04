Федотов назвал сильные стороны «Факела» перед матчем с ЦСКА в рамках четвёртого тура РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с воронежским «Факелом» в рамках четвёртого тура РПЛ сезона-2022/2023. Специалист назвал сильные стороны соперника, отметив характер команды, функциональную готовность и умение выбегать в контратаки после стандартных положений.

«Воронежцы действительно заслужили добрых слов за первые матчи. Команда обученная, прекрасно знает, что нужно делать на футбольном поле. Заметно, что у «Факела» боевой характер, дружный коллектив, все отдаются на поле без остатка. Кроме того, воронежцы очень хорошо выбегают в быструю атаку после стандартных положений. «Факел» отлично готов функционально, после перерыва забивает голы, спасает игры.

Предстоит, как всегда, напряжённый матч. В чём-то он может быть похожим на тот, что мы провели в Нижнем Новгороде. Мы смотрим весь чемпионат — просто так, без борьбы, ничего не добьёшься. Нам нужно держать ухо востро, постараться сыграть на своих сильных качествах», — приводит слова Федотова Bobsoccer.



Напомним, матч ЦСКА — «Факел» состоится 6 августа. Начало встречи — в 17.30 мск.