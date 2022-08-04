Главный тренер Fights Nights Мостовой рассказал, что у клуба нет никаких задач в Медиалиге
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, возглавивший команду футбольной Медиалиги «АMC Fights Nights», рассказал о своих ожиданиях перед стартом турнира.
«Мы везде будем говорить, что у нашей команды первый сезон. Также уровень команд достаточно высокий. У нас пробный, втягивающий сезон. Мы хотим понять, посмотреть, что это. Никаких задач мы ставить не будем. Нельзя просто прийти и с непрофессиональными футболистами ставить какие-то задачи.
Мы будем пытаться, работать, смотреть. Однако в основном это наше первое пробное выступление. Будем получать от этого удовольствие, пытаться создать конкуренцию, а также просматривать всё», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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