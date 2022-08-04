Мостовой: Карпину неинтересна МФЛ? Мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь
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Бывший футболист Александр Мостовой, возглавивший команду Медиалиги «АMC Fights Nights», прокомментировал реакцию главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина на своё назначение.
«Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлён вообще. Я на это не смотрю. Медиалига — непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в первом сезоне Медиалиги победу одержала команда «2DROTS», обыгравшая в финале «BASEMENT».
После трёх туров нового сезона РПЛ «Ростов» с пятью очками занимает пятое место. В воскресенье, 7 августа, ростовчане дома сыграют с «Оренбургом», который расположился на 11-м месте в таблице чемпионата.
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