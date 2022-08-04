Мостовой: Карпину неинтересна МФЛ? Мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь

Бывший футболист Александр Мостовой, возглавивший команду Медиалиги «АMC Fights Nights», прокомментировал реакцию главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина на своё назначение.

«Карпину неинтересна МФЛ? Не удивлён вообще. Я на это не смотрю. Медиалига — непрофессиональный футбол. А мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в первом сезоне Медиалиги победу одержала команда «2DROTS», обыгравшая в финале «BASEMENT».

После трёх туров нового сезона РПЛ «Ростов» с пятью очками занимает пятое место. В воскресенье, 7 августа, ростовчане дома сыграют с «Оренбургом», который расположился на 11-м месте в таблице чемпионата.