Сёмин оценил назначение Мостового главным тренером медийной футбольной команды
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин оценил назначение экс-полузащитника «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового на должность главного тренера медийной футбольной команды «АMC Fights Nights».
«Мостовой стал тренером — отлично ю! Александр — очень популярный человек. Как раз подходит к ребятам из медийного футбола. Сможет ли потом возглавить профессиональную команду? А кто знает? Никто не может сказать. Пускай поработает. Для него это хорошая возможность. Думаю, ему будет интересно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 3 августа, за другую команду Медиалиги, «БроукБойз», дебютировал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
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