ЦСКА объявил о подписании Мойзеса

Московский ЦСКА объявил о подписании 27-летнего бразильского защитника Мойзеса на правах аренды. Игрок перешёл в стан красно-синих из клуба «Интернасьонал».

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.

По данным портала Transfermarkt, стоимость аренды составила € 2 млн.

Ранее в телеграм-канале армейцев появилось голосовое сообщение от новичка, затем пресс-служба выложила ролик с нарезкой действий Мойзеса в «Интернасьонале» и подписью «Добро пожаловать, Мойзес!» в конце.

В этом сезоне Мойзес принял участие в 18 матчах за бразильский клуб во всех турнирах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

До перехода в ЦСКА защитник ни разу не играл за пределами Бразилии.