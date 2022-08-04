Полузащитник «Урала» Цулукидзе получил тяжёлую травму на тренировке
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18-летний защитник екатеринбургского «Урала» Лука Цулукидзе получил на тренировке тяжёлую травму — разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт «шмелей».
Футболист уже успешно прооперирован в итальянской клинике Villa Stuart. Сейчас Лука проходит физиотерапию, которая будет длиться две недели. Возвращение футболиста в Екатеринбург, где он продолжит восстановление, планируется на 16 августа.
Фото: «Урал»
Цулукидзе является игроком молодёжной сборной Грузии до 19 лет.
В «Урал» полузащитник перешёл из грузинского клуба «Сабуртало». В составе «шмелей» Лука пока не провёл ни одного матча.
После 3-го тура «Урал» занимает последнее место в Российской Премьер-Лиге, не набрав ни одного очка.
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