Полузащитник «Урала» Цулукидзе получил тяжёлую травму на тренировке

18-летний защитник екатеринбургского «Урала» Лука Цулукидзе получил на тренировке тяжёлую травму — разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт «шмелей».

Футболист уже успешно прооперирован в итальянской клинике Villa Stuart. Сейчас Лука проходит физиотерапию, которая будет длиться две недели. Возвращение футболиста в Екатеринбург, где он продолжит восстановление, планируется на 16 августа.

Фото: «Урал»

Цулукидзе является игроком молодёжной сборной Грузии до 19 лет.

В «Урал» полузащитник перешёл из грузинского клуба «Сабуртало». В составе «шмелей» Лука пока не провёл ни одного матча.

После 3-го тура «Урал» занимает последнее место в Российской Премьер-Лиге, не набрав ни одного очка.