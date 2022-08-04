Радимов: может ли Мостовой стать профессиональным тренером? В России возможно всё

Владислав Радимов, бывший футболист сборной России, а сейчас — главный тренер «Зенита-2» оценил перспективы Александра Мостового, недавно ставшего главным тренером медийной футбольной команды «АMC Fights Nights».



«Может ли Мостовой после Медиалига стать тренером профессиональной команды? Понятия не имею. В России возможно всё. Специально я следить за его командой не буду. Если попадутся результаты, то посмотрю», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, 53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игрока он выступал за «Красную пресню», московский «Спартак», «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».

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