Радимов: может ли Мостовой стать профессиональным тренером? В России возможно всё

Владислав Радимов, бывший футболист сборной России, а сейчас — главный тренер «Зенита-2» оценил перспективы Александра Мостового, недавно ставшего главным тренером медийной футбольной команды «АMC Fights Nights».
«Может ли Мостовой после Медиалига стать тренером профессиональной команды? Понятия не имею. В России возможно всё. Специально я следить за его командой не буду. Если попадутся результаты, то посмотрю», — сказал Радимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игрока он выступал за «Красную пресню», московский «Спартак», «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».
Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12
- 4 августа 2022
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