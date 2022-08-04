Конте: я ненавижу ложь и лжецов

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте выступил на пресс-конференции в преддверии старта нового сезона английской Премьер-лиги. Одним из его комментариев были причины ухода из миланского «Интера».
«Я люблю честных людей. Если вы мне говорите что-то одно, то вы должны уважать это. Мне не нравятся люди, которые сначала говорят одно, а в течение сезона, через года или два, меняют своё мнение. Если ты сможешь соврать мне, то тебе со мной не повезёт. Я ненавижу ложь и лжецов», — приводит слова Антонио Конте издание Football.London.
Напомним, что в 2021 году итальянский специалист выиграл Серию А в качестве главного тренера миланского «Интера». Через две недели после окончания сезона Антонио Конте расторг контракт с клубом. Одной из причин произошедшего называется сложное финансовое положение команды, вынудившее руководство продать несколько ключевых игроков, включая нападающего Ромелу Лукаку и защитника Ашрафа Хакими.
Сумасшедшие промахи новичка «Ливерпуля» Нуньеса
- 4 августа 2022
-
20:03
-
19:49
-
19:37
-
19:09
-
19:06
-
18:51
-
18:48
-
18:30
-
18:28
-
18:26
-
18:17
-
17:57
-
17:54
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:39
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:13
-
16:54
-
16:53
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:31
-
15:27
-
15:15
-
15:09
-
15:02