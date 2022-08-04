Кварацхелия: мой агент около двух лет был на связи с «Наполи»

Вингер итальянского “Наполи” и сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал свой переезд в Неаполь.

«Когда я был на сборах национальной команды перед товарищескими матчами, мой агент позвонил мне и сказал, что есть вариант в Италии, с “Наполи”. Мой агент давно разговаривал с этой командой, около двух лет… «Наполи» — одна из самых важных команд в мире, я рад быть здесь.



Что я знал о Неаполе до переезда в Италию? Когда я был в Грузии, мне всегда говорили о Неаполе как о прекрасном городе. Я первый раз в Италии и был впечатлен, Неаполь-невероятный город, такой красивый! С людьми, которые очень любят футбол. Когда я ехал в такси, видел людей с флагами “Наполи”, настоящую страсть. Я здесь, потому что хочу расти, хочу выиграть титулы. Я хочу внести свой вклад и помочь команде и, возможно, выиграть трофеи», — приводит слова Кварацхелии Gonfia la Rete.