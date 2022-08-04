Бывший футболист «МЮ» Райан Гиггз предстанет перед судом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Уэльса Райан Гиггз предстанет перед судом в понедельник на Миншалл-Стрит. После этого дело будет передано в Королевский суд Манчестера, сообщает британское издание The Sun.



Напомним, 48-летний Райан Гиггз обвиняется в нападении на свою бывшую девушку Кейт Гревилл и её сестру Эмму Гревиль с нанесением телесных повреждений. Инцидент произошёл ещё в ноябре 2020 года. Сам Гиггз свою вину отрицает. В данный момент он находит под условным залогом.



Кроме карьеры футболиста, Райан Гиггз также руководил сборной Уэльса в период с 2018 по 2020 год. После того, как ему предъявили обвинения, Гиггз по собственному желанию ушёл с поста главного тренера команды.

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