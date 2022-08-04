Нападающий «Локомотива» Раконьяц: в «Зените» особенно впечатлили Ловрен и Клаудиньо

Черногорский нападающий московского “Локомотива” Марко Раконьяц прокомментировал ход матча 3-го тура РПЛ с санкт-петербургским “Зенитом” и выделил игру футболистов сине-бело-голубых Деяна Ловрена и Клаудиньо.

«После индивидуальных ошибок, приведших ко второму мячу, мы немного сдали психологически. Но это не пошатнет нашу уверенность в дальнейшем. Мы очень много работаем, знаем, чего хотим добиться и как хотим выглядеть на поле.



“Зенит” — это действительно сильнейший соперник, против которого мне приходилось выступать. Особенно впечатлили Ловрен и Клаудиньо. Первый — своей физической мощью, высоким игровым интеллектом, тем, как хорошо читает игру. Ну и ментальностью, конечно. На каждый мяч он идет со стопроцентной уверенностью. И при этом практически не оставляет форварду пространства.



Клаудиньо — передвижениями между линиями, скоростью принятия решений, тем, как он обращается с мячом. Техничный игрок», — рассказал Раконьяц в интервью «Матч ТВ».

Напомним, после 3-го тура “Зенит” с семью очками лидирует в РПЛ. Петербуржцы выиграли последние четыре розыгрыша турнира.