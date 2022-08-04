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Защитник «Ливерпуля» Конате пропустит начало сезона из-за травмы

Защитник «Ливерпуля» Конате пропустит начало сезона из-за травмы
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Французский защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате пропустит начало сезона-2022/2023 из-за повреждения, полученного в предсезонной встрече со «Страсбургом», сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Футболист был вынужден покинуть поле во втором тайме товарищеского матча, получив ушиб.

Конате перешёл в «Ливерпуль» из клуба «РБ Лейпциг» летом прошлого года. За мерсисайдцев француз провёл 29 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.

Контракт Конате с «Ливерпулем» подписан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.

Первый матч в новом сезоне Английской Премьер-Лиги подопечные Юргена Клоппа проведут в субботу, 6 июля, на выезде с лондонским «Фулхэмом», вернувшимся в АПЛ из Чемпионшипа.

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