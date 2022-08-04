«ПСЖ» объявил о подписании Ренату Саншеша

24-летний полузащитник сборной Португалии Ренату Саншеш перешёл в «ПСЖ», сообщает официальный сайт французского клуба.

Контракт подписан до конца июня 2027 года. Игрок перешёл из французского «Лилля».

Саншеш является воспитанником «Бенфики» из Лиссабона. Летом 2016 года он перешёл в мюнхенскую «Баварию», за которую в общей сложности провёл 53 матча, забив два мяча и отдав три голевые передачи. Летом 2019 года Санчес стал футболистом «Лилля», до этого проведя сезон-2017/2018 в аренде в валлийском «Суонси».

Саншеш выступал за молодёжные сборные Португалии, а в основном составе национальной команды дебютировал весной 2016 года. Полузащитник отметился яркой игрой на Евро-2016, однако отсутствовал в заявке сборной Португалии на Кубок конфедераций 2017 и чемпионат мира — 2018. Затем выступал за сборную на Евро-2020.