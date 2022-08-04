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Защитник «Ювентуса» Ругани может покинуть клуб

Защитник «Ювентуса» Ругани может покинуть клуб
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Защитник туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани этим летом может покинуть команду. Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, игрок может перейти в «Сампдорию».

Днём Ругани провёл разговор с главным тренером «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, в котором выразил желание чаще выходить на поле. В ближайшее время руководство «Ювентуса» проведёт переговоры с «Сампдорией», так как именно эта команда сильнее всего заинтересована в услугах игрока. Инсайдер добавляет, что одними из деталей сделки могут быть право выкупа и покрывание половины зарплаты футболиста, а именно € 1,4 млн. Также претендентами на итальянского защитника являются «Эмполи», «Верона» и турецкий «Галатасарай».

В прошлом сезоне итальянской Серии А Ругани провёл за «Ювентус» 12 игр, в которых результативными действиями не отметился. Также на его счету две жёлтые карточки.

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