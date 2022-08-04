Полузащитник «Арсенала» Торрейра согласился перейти в «Галатасарай»

Уругвайский полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра согласился перейти в турецкий «Галатасарай». Теперь осталось разрешить последние детали по контракту, после чего игрок в ближайшее время вылетит в Стамбул, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Ранее «Галасатарай» договорился с лондонским клубом о трансфере размером в € 7 млн. После того, как сам полузащитник согласился на переход, сделка получит ход в самое ближайшее время. По сведениям СМИ, контракт с футболистом будет действовать до 2026 года.
Прошедший сезон Лукас Торрейра провёл в аренде за итальянскую «Фиорентину». Футболист сыграл 31 матч в Серии А, забив пять голов и отдав одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
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