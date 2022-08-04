Раконьяц: узнал об интересе «Локомотива» дня за три до реализации трансфера

Черногорский нападающий московского «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал о подробностях своего перехода в стан железнодорожников этой весной.
«Когда я узнал об интересе «Локомотива»? Это было дня за три до реализации трансфера. Первые мысли: понимал, что это очень сильный чемпионат, а в плане физической подготовки и борьбы, наверное, один из самых сложных. Это отличительная черта российской лиги.
О стране первая ассоциация — в России очень холодно. Ну и, конечно, Москва. Это мегаполис, известный во всём мире. Из российских игроков сразу вспомнился Аршавин. Знал его, потому что в силу своей позиции плотно следил за нападающими.
Страха как такового не ощущал, была некоторая насторожённость. Но после общения с Томасом Цорном и другими людьми из руководства эти опасения развеялись. Они всё объяснили и рассказали, как видят дальнейшее развитие клуба», — сказал Раконьяц в интервью «Матч ТВ».
О подписании 22-летнего форварда «Локомотив» объявил в конце апреля. Футболист перешёл из сербской команды «Чукарички».
В новом сезоне Раконьяц выходил на замену в игре с клубом «Пари Нижний Новгород» (1:1) и в матче с санкт-петербургским «Зенитом» (0:5). На встрече с «Ростовом» (2:2) нападающий остался в запасе и на поле не вышел.
- 4 августа 2022
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