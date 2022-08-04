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Мостовой: полгода назад узнал о медиафутболе. Слышал про «Амкал» — всегда смеялся

Мостовой: полгода назад узнал о медиафутболе. Слышал про «Амкал» — всегда смеялся
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, возглавивший команду Медиалиги АMC Fights Nights, рассказал, были ли у него варианты с назначением в другие команды МФЛ.

«Почему не возглавил «Катюшу»? С ней всё бы получилось. Просто я выбрал тех, с кем изначально был — это Fight Nights. Затем была приостановка, потому что не думали, что пойдут в Медиалигу. Думал, если с Fight Nights не получится, то буду с «Катюшей».

«Амкал» и 2DROTS не интересовались мной. Я вообще полгода назад узнал, что медиафутбол существует. Слышал про «Амкал» и всегда смеялся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в первом сезоне Медиалиги победу одержала команда 2DROTS, обыгравшая в финале BASEMENT.

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