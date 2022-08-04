Кипрский АЕК обыграл сербский «Партизан» в матче Лиги Европы
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Кипрский АЕК обыграл «Партизан» из Белграда (Сербия) в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 2022/2023. Встреча прошла на «АЕК-Арене» (Ларнака, Кипр) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 18-й минуте «Партизан» вывел вперёд нападающий Квинси Мениг, забивший с передачи форварда команды Рикарду Гомеша. На 34-й минуте счёт сравнял испанский защитник клуба АЕК Анхель Гарсия, голевой пас на счету Ненада Томовича. Решающий гол команды из Ларнаки с паса вышедшего на замену Бруну Гамы забил полузащитник Хрвое Миличевич. Это произошло на 70-й минуте встречи.
На матче работала бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом из Латвии.
Ответный матч состоится в следующий четверг, 11 августа, в Белграде.
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