Кипрский АЕК обыграл сербский «Партизан» в матче Лиги Европы

Кипрский АЕК обыграл «Партизан» из Белграда (Сербия) в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 2022/2023. Встреча прошла на «АЕК-Арене» (Ларнака, Кипр) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 18-й минуте «Партизан» вывел вперёд нападающий Квинси Мениг, забивший с передачи форварда команды Рикарду Гомеша. На 34-й минуте счёт сравнял испанский защитник клуба АЕК Анхель Гарсия, голевой пас на счету Ненада Томовича. Решающий гол команды из Ларнаки с паса вышедшего на замену Бруну Гамы забил полузащитник Хрвое Миличевич. Это произошло на 70-й минуте встречи.

На матче работала бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом из Латвии.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 11 августа, в Белграде.