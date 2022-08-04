Агент Монтеса отреагировал на новость, что переговоры по переходу в «Динамо» зашли в тупик

Гелу Родригес, агент защитника Сесара Монтеса, прокомментировал новость о том, что переговоры московского «Динамо» и мексиканского «Монтеррея» по трансферу игрока зашли в тупик.

«Переговоры между «Динамо» и «Монтерреем» зашли в тупик? Клубы сейчас ведут переговоры», — сказал Родригес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Sport24 сообщал, что «Динамо» и «Монтеррей» не могут договориться об условиях трансфера Монтеса и переговоры застопорились.

25-летний Монтес является бронзовым призёром Олимпиады в Токио. В прошлом сезоне игрок провёл за «Монтеррей» 29 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу. В нынешнем чемпионате Мексики Монтес принял участие в шести матчах.

После трёх туров нового сезона РПЛ «Динамо» с пятью очками занимает шестое место.