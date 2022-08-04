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«Кызыл-Жар», «Нефтчи», «Шахтёр Солигорск» провели первые матчи третьего раунда ЛК

«Кызыл-Жар», «Нефтчи», «Шахтёр Солигорск» провели первые матчи третьего раунда ЛК
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Сегодня, 4 августа «Кызыл-Жар» (Казахстан), «Нефтчи» (Азербайджан) и «Шахтёр Солигорск» (Беларусь) провели первые матчи в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Конференций сезона-2022/2023. Представляем вашему вниманию результаты противостояний с участием этих команд.

«Кызыл-Жар» в гостях уступил с минимальным счётом кипрскому «АПОЭЛУ». Единственный мяч на 27-й минуте забил полузащитник хозяев Георгиос Эфрем. Казахстанский клуб при этом не нанёс по воротоам соперника ни одного удара.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
АПОЭЛ
Никосия, Кипр
Окончен
1 : 0
Кызыл-Жар
Петропавловск, Казахстан
1:0 Эфрем – 27'

В другой встрече бакинский «Нефтчи» на своём поле принимал столичный «Рапид» из Австрии. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Счёт в концовке первого тайма открыл хавбек азербайджанского клуба Атаа Ябер, на 60-й минуте Хассан Саиф Кент удвоил преимущество. Гости сумели отыграть один мяч в компенсированное время: на 95-й минуте отличился Гвидо Бургшталлер.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Нефтчи
Баку, Азербайджан
Окончен
2 : 1
Рапид В
Вена, Австрия
1:0 Ябер – 43'   2:0 Саиф Кент – 60'   2:1 Бургшталлер – 90+5'

«Шахтёр Солигорск» и румынский «ЧФР Клуж» не смогли выявить победителя (0:0). Судьба противостояния решится в ответном матче.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
04 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
Окончен
0 : 0
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
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