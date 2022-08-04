«Фенербахче» и «Мальмё» крупно обыграли соперников в отборе Лиги Европы

Были сыграны первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 2022/2023 с участием турецкого «Фенербахче» и шведского «Мальмё». Обе команды выиграли со счётом 3:0.

Соперником «Фенербахче» был клуб «Словацко» (Угерске-Градиште, Чехия). Встреча прошла на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Голами отметились турок Эмре Мор и бразилец Линкольн, оформивший дубль. «Словацко» с 48-й минуты остался вдесятером, защитник Станислав Гоффман получил второе предупреждение и был удалён.

«Мальмё» играл с «Дюделанжем» из Люксембурга. Матч был сыгран на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Стокгольме. Мячи забили Исаак Телин, Ола Тойвонен и Велько Бирманчевич. С 31-й минуты «Дюделанж» играл в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник команды Шарль Моррен.

Ответные матчи пройдут в следующий четверг, 11 августа.