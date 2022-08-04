Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» и «Мальмё» крупно обыграли соперников в отборе Лиги Европы

«Фенербахче» и «Мальмё» крупно обыграли соперников в отборе Лиги Европы
Комментарии

Были сыграны первые матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 2022/2023 с участием турецкого «Фенербахче» и шведского «Мальмё». Обе команды выиграли со счётом 3:0.

Соперником «Фенербахче» был клуб «Словацко» (Угерске-Градиште, Чехия). Встреча прошла на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция). Голами отметились турок Эмре Мор и бразилец Линкольн, оформивший дубль. «Словацко» с 48-й минуты остался вдесятером, защитник Станислав Гоффман получил второе предупреждение и был удалён.

«Мальмё» играл с «Дюделанжем» из Люксембурга. Матч был сыгран на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Стокгольме. Мячи забили Исаак Телин, Ола Тойвонен и Велько Бирманчевич. С 31-й минуты «Дюделанж» играл в меньшинстве, за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник команды Шарль Моррен.

Ответные матчи пройдут в следующий четверг, 11 августа.

Новость по теме
Кипрский АЕК обыграл сербский «Партизан» в матче Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022