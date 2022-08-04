«Аякс» подписал первого итальянца в истории клуба

Амстердамский «Аякс» подписал нападающего «Пизы» Лоренцо Лукку. Игрок перейдет в команду на правах аренды, срок контракта – до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.



21-летний форвард стал первым итальянским футболистом, которого когда-либо подписывал «Аякс». В команде Лукка будет выступать под 18-м номером. В соглашении с «Пизой» у амстердамского клуба будет право на выкуп игрока.



Прошлый сезон Лоренцо Лукка выступал за «Пизу» в итальянской Серии Б. На его счету 34 встречи, в которых футболист забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Также игрок получил шесть жёлтых и две красных карточки. Ранее Лукка выступал за «Палермо» в лиге Д3. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.

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