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«Аякс» подписал первого итальянца в истории клуба

«Аякс» подписал первого итальянца в истории клуба
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Амстердамский «Аякс» подписал нападающего «Пизы» Лоренцо Лукку. Игрок перейдет в команду на правах аренды, срок контракта – до 30 июня 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

21-летний форвард стал первым итальянским футболистом, которого когда-либо подписывал «Аякс». В команде Лукка будет выступать под 18-м номером. В соглашении с «Пизой» у амстердамского клуба будет право на выкуп игрока.

Прошлый сезон Лоренцо Лукка выступал за «Пизу» в итальянской Серии Б. На его счету 34 встречи, в которых футболист забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи. Также игрок получил шесть жёлтых и две красных карточки. Ранее Лукка выступал за «Палермо» в лиге Д3. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 6 млн.

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