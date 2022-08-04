Александр Мостовой рассказал, на какой срок подписал контракт с клубом из Медиалиги

Бывший футболист Александр Мостовой, возглавивший команду Медиалиги «АMC Fights Nights», рассказал, на какой срок подписал контракт с клубом.
«Контракт подписан до конца второго сезона Медиалиги. Мы будем делать акцент на наш первый совместный сезон с командой, потому что он просмотровый и притирающийся. В Медиалиге играют много ребят, у которых не получилось в профессиональном футболе. Они себя находят в медиафутболе и там играют — правильно делают.
Не будем загадывать, буду ли я работать с командой после сезона. В сегодняшней жизни вообще ничего нельзя загадывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в первом сезоне Медиалиги победу одержала команда 2DROTS, обыгравшая в финале BASEMENT.
Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12
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