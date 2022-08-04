Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой рассказал, на какой срок подписал контракт с клубом из Медиалиги

Александр Мостовой рассказал, на какой срок подписал контракт с клубом из Медиалиги
Комментарии

Бывший футболист Александр Мостовой, возглавивший команду Медиалиги «АMC Fights Nights», рассказал, на какой срок подписал контракт с клубом.

«Контракт подписан до конца второго сезона Медиалиги. Мы будем делать акцент на наш первый совместный сезон с командой, потому что он просмотровый и притирающийся. В Медиалиге играют много ребят, у которых не получилось в профессиональном футболе. Они себя находят в медиафутболе и там играют — правильно делают.

Не будем загадывать, буду ли я работать с командой после сезона. В сегодняшней жизни вообще ничего нельзя загадывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в первом сезоне Медиалиги победу одержала команда 2DROTS, обыгравшая в финале BASEMENT.

Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12

Новость по теме
Мостовой: Карпину неинтересна МФЛ? Мне неинтересен он и «Ростов». У каждого своя жизнь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022