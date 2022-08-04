Агент Виктора Мендеса сообщил, что вопрос с регистрацией игрока в РПЛ уже решен

Пабло Леклер Флуха, агент новичка московского ЦСКА Виктора Мендеса, сообщил, что вопрос с регистрацией его подопечного в Российской Премьер-Лиге уже решен.



«Виктор не может принять участие в официальных матчах? Такой проблемы уже нет. Вчера этот вопрос решили с РФС. Не знаю, откуда появились такие слухи, но все вопросы касаемо перехода и заявки Мендеса на этот сезон в РПЛ решены», — заявил представитель чилийского полузащитника в интервью Sport24.



После трёх туров ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице российского чемпионата. Московская команда имеет равенство очков со «Зенитом» и «Спартаком» (7), но отстает от лидирующих клубов по разнице забитых и пропущенных мячей.

Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12