Дьяков: чтобы осуждать или защищать Варелу, нужно находиться в «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков, сейчас выступающий за команду Медиалиги «БроукБойз», прокомментировал уход уругвайского защитника Гильермо Варелы из столичного клуба.

«Чтобы осуждать или защищать Варелу, нужно находиться в «Динамо». Неправильно делать выводы, выслушав только сторону «Динамо». Варела же не высказывался.



Но уехал и уехал. Зато освободилось место для своих, русских молодых пацанов, которые теперь могут играть на позиции. Вареле скатертью дорога», — сказал Дьяков в интервью Sport24.

За «Динамо» Дьяков провёл 23 матча, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

Гильермо Варела перешёл в стан сине-бело-голубых осенью 2020 года из датского «Копенгагена». Этот сезон он проведёт в бразильском «Фламенго».