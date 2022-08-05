«Тобол» с минимальным счётом уступил боснийскому клубу в первом матче третьего раунда ЛК

Костанайский «Тобол» уступил футбольному клубу «Зриньски» из Мостара (Босния и Герцеговина) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций – 2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Биелы Бриг» (Мостар, Босния и Герцеговина) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный мяч на 76-й минуте забил полузащитник балканской команды Нико Янкович. Отметим, что команды доигрывали матч в формате 10 на 10: за вторую жёлтую карточку во втором тайме с поля были удалены Йосип Чорлука и Жарко Томашевич.
Матч обслуживала бригада арбитров из Португалии во главе с Антониу Нобре. Помогали ему ассистенты Педру Рибейру и Педру Мартинш. Резервным судьёй был Андре Нарсизу.
Ответный матч состоится в следующий четверг, 11 августа, в Костанае (Кахахстан). Начало противостояния — в 17:00 мск.
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