«Тобол» с минимальным счётом уступил боснийскому клубу в первом матче третьего раунда ЛК

Костанайский «Тобол» уступил футбольному клубу «Зриньски» из Мостара (Босния и Герцеговина) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Конференций – 2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Биелы Бриг» (Мостар, Босния и Герцеговина) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Единственный мяч на 76-й минуте забил полузащитник балканской команды Нико Янкович. Отметим, что команды доигрывали матч в формате 10 на 10: за вторую жёлтую карточку во втором тайме с поля были удалены Йосип Чорлука и Жарко Томашевич.



Матч обслуживала бригада арбитров из Португалии во главе с Антониу Нобре. Помогали ему ассистенты Педру Рибейру и Педру Мартинш. Резервным судьёй был Андре Нарсизу.

Ответный матч состоится в следующий четверг, 11 августа, в Костанае (Кахахстан). Начало противостояния — в 17:00 мск.