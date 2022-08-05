Дьяков: пока у «Зенита» ноль конкурентов в борьбе за чемпионство
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Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо», ныне выступающий в команде Медиалиги «БроукБойз», Виталий Дьяков прокомментировал шансы санкт-петербургского «Зенита» на чемпионство в новом сезоне РПЛ.
«Пока у «Зенита» ноль конкурентов в борьбе за чемпионство. Если бы уехали иностранцы — «Зенит» бы уравнялся с конкурентами. А они все остались.
Плюс «Зенит», помимо того, что сам усилился, еще и ослабил «Сочи» — подписали Родригао и Кассьерру», — заявил Дьяков в интервью Sport24.
Напомним, после третьего тура “Зенит” с семью очками лидирует в РПЛ. Сине-бело-голубые выиграли последние четыре розыгрыша Премьер-Лиги. В субботу, 6 августа, «Зенит» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». Матч начнётся в 20:00 мск.
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