Дьяков: пока у «Зенита» ноль конкурентов в борьбе за чемпионство

Бывший футболист «Ростова» и московского «Динамо», ныне выступающий в команде Медиалиги «БроукБойз», Виталий Дьяков прокомментировал шансы санкт-петербургского «Зенита» на чемпионство в новом сезоне РПЛ.

«Пока у «Зенита» ноль конкурентов в борьбе за чемпионство. Если бы уехали иностранцы — «Зенит» бы уравнялся с конкурентами. А они все остались.



Плюс «Зенит», помимо того, что сам усилился, еще и ослабил «Сочи» — подписали Родригао и Кассьерру», — заявил Дьяков в интервью Sport24.

Напомним, после третьего тура “Зенит” с семью очками лидирует в РПЛ. Сине-бело-голубые выиграли последние четыре розыгрыша Премьер-Лиги. В субботу, 6 августа, «Зенит» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом». Матч начнётся в 20:00 мск.