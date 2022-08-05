Вирджил ван Дейк снялся в одном клипе с киберспортивной командой Tundra и рэпером P Money

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк снялся в одном клипе с британской киберспортивной командой Tundra и известным рэпером P Money. Трек получил название «Outplayed». Исполнитель опубликовал его вчера, 4 августа, на своём YouTube канале.

В клипе также присутствуют персонажи из таких компьютерных игр, как League of Legends, Valorant и Rainbow Six Siege. Сам футболист рассказал в социальных сетях, что стал амбассадором киберспортивной организации Tundra. В честь этого P Money записал трек и выпустил клип под названием «Outplayed».

В настоящее время Tundra выступает в турнире по Dota 2 — PGL Arlington Major 2022, который проходит с 4 по 14 августа в Арлингтоне (США). Призовой фонд соревнований — $ 500 тыс.

Клип можно посмотреть на официальном YouTube канале P Money, перейдя по этой ссылке.