Верпаковскис — о Рубине: думаю, он мог бы сыграть два матча подряд

Бывший нападающий сборной Латвии Марис Верпаковскис поделился своими мыслями о личности бывшего футболиста «Спартака» Андрея Рубина, который умер на 44-м году жизни.



«Руба был одним из самых позитивных латвийских футболистов. Он также был моим очень близким другом в сборной, мы проводили много времени вместе — как на поле, так и за его пределами. Он был одним из самых открытых и добрых людей, которых я знал. Он всегда был с улыбкой на лице. Он был честным и остроумным.



У него были навыки, чтобы играть в Английской Премьер-лиге. В силу некоторых обстоятельств он не до конца осознавал свой талант. Он был одним из самых выносливых — здоровье позволяло ему много играть. Думаю, он мог бы сыграть два матча подряд» — сказал Верпаковскис в интервью TVNET.

Новость по теме Экс-футболист «Спартака» Андрей Рубин умер в возрасте 43 лет