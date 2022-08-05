Садио Мане: если мы встретимся снова, то конечно, «Бавария» обыграет «Ливерпуль»
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал о возможном противостоянии с «Ливерпулем».
«Я говорил раньше, что мой любимый гол, который я забил в ворота «Баварии», но теперь я бы назвал это моим вторым самым любимым голом, а не первым. Конечно, это был хороший гол и хорошая игра. Однако, теперь это позади. Если мы встретимся снова, то конечно, «Бавария» обыграет «Ливерпуль», — приводит слова Мане Mirror.
Напомним, Мане перешёл в «Баварию» в летнее трансферное окно из «Ливерпуля». Контрактное соглашение игрока с немецким клубом рассчитано до 2025 года.
Всего в составе «Ливерпуля» сенегальский нападающий провёл 269 матчей, в которых записал в свой актив 120 голов и сделал 48 результативных передач.
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